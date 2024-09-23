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Путин обсудил с Ковальчуком приоритетность души

Президент РФ Владимир Путин встретился в понедельник в Кремле с главой Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. Российская газета

Ковальчук в разговоре назвал два вечных цивилизационных приоритета — энергетику и материаловедение. Путин спросил о душе, которую туда можно включить. В ответ глава института сказал, что третий приоритет — это душа и интеллект. Газета.Ru

Ковальчук также проинформировал главу государства о том, как организована работа исследовательского центра. ТК Звезда

Путин обсудил с Ковальчуком приоритетность души
© РИА Новости
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