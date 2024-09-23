Участники программы «Время героев» заняли высокие посты

Участники программы «Время героев» Игорь Юргин и Заур Гурциев заняли высокие посты. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

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Уточняется, что Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, а Юргин — исполняющим обязанности министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии.

Рассуждая о том, что дало ему обучение на «Времени героев», Гурциев особенно отметил эффективность прикладного характера полученных навыков.

«Программа "Время героев" очень насыщенная, поэтому дает необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу. В программу входило очень много полезных и важных знаний, которые пригодятся каждому из участников», — отметил он.

Все детство Заур Гурциев прожил в Ставрополе. С 2019 года он возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Герою Российской Федерации Игорю Юргину предложили возглавить министерство во время стажировки.

«Вместе с командой министерства по делам молодежи занимаюсь активным продвижением патриотического воспитания среди молодежи. Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся, вырастить достойных людей», — поделился он.

Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Якутии в 1995 году. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, в разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года до назначения в республиканское правительство был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.