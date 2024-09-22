В МИД прокомментировали задержание российских социологов в Чаде

Посольство России в Республике Чад контактируют с местными властями по вопросу задержанных в стране российских социологов. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

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«Посольство находится на связи с местной стороной для прояснения ситуации», — подчеркнула она.

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в аэропорту Нджамены, столицы Чада, еще 19 сентября, после этого они не выходили на связь. Их коллеги рассказали, что оба ученых ранее бывали в африканской стране, но никаких проблем с прохождением границы и пребыванием у них не возникало.

Российских социологов задержали в аэропорту Чада

Ранее Мария Захарова предупредила о катастрофических последствиях операции Израиля в Ливане. По ее словам, такого сценария, который окажет влияние на систему безопасности всего региона Ближнего Востока, следует избежать.