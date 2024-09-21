Вероятность раздела Украины очень высока и, если это не произойдет по завершении спецоперации, то произойдет в будущем, заявил первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru. По его словам, США, Европа и НАТО осуществили серьезный сдвиг в международных отношениях, что привело к территориальным проблемам и может в результате отразиться и на Украине.

Вероятность раздела Украины очень высока. Если не произойдет по результатам нынешнего конфликта, это произойдет в дальнейшем. Если кто-то думает, что сейчас все закончится, то нет. США, Европа, НАТО осуществили серьезный сдвиг в международных отношениях, в территориальных вопросах, это все началось с бомбардировки Югославии, с Косовской проблемы, с Ирака, Ливии, Сирии, — заявил Цеков.

При этом все может утрястись в результате новой международной конференции, добавил сенатор. Говоря о территориях, которые уже отделились от Украины, Цеков добавил, что они останутся в составе России.

Площадь этих земель будет увеличиваться, есть уверенность в этом. Возможно, новые регионы [Украины] войдут в состав России. Чем дальше они (Украина. — NEWS.ru) будут воевать [против России], тем больше они будут терять при такой политике Зеленского, — отметил он.

Также Цеков заявил, что бойцы ВСУ сражаются за интересы Запада во главе с США и НАТО и это вызывает изумление. По его мнению, украинские военнослужащие должны осознавать, что они русские, и перестать отстаивать чуждые им цели.