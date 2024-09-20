Захарова в двух словах описала решение арестовать президента Венесуэлы

Инициатива группы депутатов Европарламента выдать международный ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро была политическим заказом, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, он шел с Запада. Дипломат полагает, что его разработали «ближе к Вашингтону».

Я думаю, что это был такой политический заказ, который шел с Запада и западнее Страсбурга был разработан, где-то там ближе к Вашингтону, и что этот заказ должен был обслужить и должен был стать частью информационной кампании, — сказала Захарова на брифинге в рамках IV Евразийского женского форума.

Дипломат подчеркнула, что инициатива евродепутатов направлена на дестабилизацию обстановки в Венесуэле. Захарова назвала ЕП абсолютно одиозной структурой. По мнению представителя МИД, в этой ситуации доказывать «уже нечего».

Захарова также прокомментировала расследование подрыва «Северных потоков». Представитель МИД возмутилась тому факту, что эта же группа депутатов или другие члены Европарламента не добились расследования подрыва на газопроводах. Захарова напомнила, что теракты на «СП» произошли в зоне ответственности ЕП.

Ранее Буэнос-Айрес обратился в Международный уголовный суд (МУС) с призывом выписать ордер на арест венесуэльского президента. МИД Аргентины обвинил Мадуро в «преступлениях против человечности».