Стало известно о заинтересованности Доминиканы в туробменах с РФ

Доминиканская Республика (ДР) не раз высказывала интерес к восстановлению туристических обменов с Россией, но конкретных предложений от властей центральноамериканской страны пока не поступало из-за опасений по поводу вторичных санкций со стороны США и их сателлитов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике и в Республике Гаити.

"Доминиканской стороной не раз высказывался интерес к восстановлению туристических обменов между нашими странами, однако из-за опасений партнеров по поводу вторичных санкций со стороны США и сателлитов конкретных предложений пока не поступало, - отметили в диппредставительстве. - Сложившаяся ситуация - еще один пример того, как неоколониальное давление Вашингтона препятствует реализации национальных интересов суверенных государств".

В посольстве также подчеркнули, что "интерес россиян к Доминиканской Республике как к туристическому направлению сохраняется". "Безусловно, сложности, связанные с дорогой, снизили традиционно высокий турпоток из России в ДР, - отметили в диппредставительстве. - По данным статистической службы ДР, в страну за 7 месяцев 2024 года въехало около 14 тыс. россиян".

Как напомнили в посольстве, интерес туроператоров был обусловлен прежде всего высокой популярностью Доминиканы как туристического направления среди россиян. "Сейчас, когда логистика путешествий в эту карибскую страну затруднена, туристическим компаниям приходится адаптировать свои предложения, ориентируясь на спрос, и учитывать объективные реалии", - подчеркнули в диппредставительстве.