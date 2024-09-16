В Кремле прокомментировали приглашение Киевом ООН на территорию Курской области

Приглашение Киевом представителей ООН и Красного Креста на территорию Курской области является провокацией. Так действия украинских властей прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация», — сказал он.
Ранее стало известно, что в Ужгороде сожгли автомобиль Красного Креста. Подробности произошедшего и личности поджигателей остались неизвестны.