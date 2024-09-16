В Кремле прокомментировали приглашение Киевом ООН на территорию Курской области

Приглашение Киевом представителей ООН и Красного Креста на территорию Курской области является провокацией. Так действия украинских властей прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Ужгороде сожгли автомобиль Красного Креста. Подробности произошедшего и личности поджигателей остались неизвестны.