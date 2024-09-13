Зейналова прокомментировала свое назначение послом на Маврикий

Телеведущая Ирада Зейналова, которая ранее была назначена российским послом в Маврикий, прокомментировала свою новую должность. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Зейналовой, работа дипломатом являлась ее мечтой, и она не видит ничего противоречивого в том, что ей досталась эта должность. При этом она добавила, что раньше никогда не посещала Маврикий.

«В это воскресенье выйдет мой последний выпуск на телеканале НТВ, который 8 лет был моим замечательным домом, и я попрощаюсь со своими самыми верными в мире зрителями. Я их очень люблю, и надеюсь, что я их не подведу и на новом месте», — заявила она.

Помимо этого Зейналова заявила, что перед ней стоит задача продвигать на Маврикии российскую культуру и интерес к России.

«Мы должны продвигать там российскую культуру, российскую науку, развивать интерес к нашей стране. Я надеюсь, что с Республикой Маврикий он будет взаимным. Надеюсь, что у нас будут и студенческие обмены и культурные. Посмотрим, каким образом там можно развивать туризм. Я приеду на точку и пойму, насколько реалистичны какие-то мои аналитические наброски. Хотя уже сейчас я вижу очень много сфер пересечения интересов нескольких отраслях нашей промышленности. Нам есть о чем говорить, чем торговать, и мы достаточно любопытны друг другу. Это интересный вызов», — добавила она.

Ранее Ираду Зейналову назначили послом РФ в Республике Маврикий.