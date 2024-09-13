Захарова объяснила назначение Зейналовой на пост российского посла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила назначение телеведущей Ирады Зейналовой на пост российского посла в Республике Маврикий. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, телеведущая является журналистом-международником, а также обладателем второго высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД России, что делает ее хорошо подходящей на выбранную должность. Кроме того, дипломат напомнила, что в российской практике много примеров того, как на дипломатические должности назначали журналистов.

«Получаю много вопросов на этот счет одного и того же порядка: как телеведущая может стать дипломатом? У нас есть золотое правило — не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой.

Для мировой практики это распространенное явление. Кстати, Ирада не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, обладатель второго высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД России», — рассказала Захарова.

Ранее Ираду Зейналову назначили послом РФ в Республике Маврикий.