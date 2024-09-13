Путин дал Зейналовой новую должность

Президент России Владимир Путин назначил российскую телеведущую Ираду Зейналову послом Республики Маврикий. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 13 сентября.

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — сказано в указе президента.

Вместе с тем, Путин освободил с этой должности Константина Климовского.

Ранее стало известно, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получит новую должность. Он попал в список кандидатов на включение в совет директоров крупной телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком».