Путин дал Зейналовой новую должность

Путин дал Ираде Зейналовой новую должность
Президент России Владимир Путин назначил российскую телеведущую Ираду Зейналову послом Республики Маврикий. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 13 сентября.
«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — сказано в указе президента.
Вместе с тем, Путин освободил с этой должности Константина Климовского.
Ранее стало известно, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получит новую должность. Он попал в список кандидатов на включение в совет директоров крупной телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком».