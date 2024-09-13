Журналистку Ираду Зейналову назначили послом в Республике Маврикий

Президент России Владимир Путин назначил журналистку Ираду Зейналову полномочным послом в Республике Маврикий. Соответствующий указ главы государства появился на портале официального опубликования правовых актов.

Другим указом глава государства освободил от должности занимавшего пост Константина Климовского. Он работал полномочным и чрезвычайным послом в Маврикии с 18 сентября 2017 года.

Напомним, что 52-летняя Ирада Зейналова окончила в 1995 году Московский авиационно-технологический институт и с 1997 года начала работать на телевидении. Начала свою карьеру на РТР («Россия-1»), а в 2003 году перешла на Первый канал, где работала до 2016 года. С 2012 года она вела воскресный выпуск программы «Время». С 2016 года выступала автором и ведущим программы «Итоги недели» на НТВ.