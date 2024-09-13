Россия не оставляет попыток донести до Турции свою позицию по принадлежности Крыма, однако эта тема относится к категории разногласий между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам мероприятия «Крымская платформа» в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в состав Украины. Он также назвал одним из приоритетов внешней политики Турции «обеспечение безопасности и благополучия крымскотатарских турок».

Комментируя заявление турецкого лидера, официальный представитель Кремля отметил, что в вопросе Крыма у Москвы и Анкары «полностью расходятся мнения».

«Эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями», - заявил Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Россия не оставляет попытки «разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения».

«Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас, лучше понять - и согласиться с нашими доводами. Мы продолжаем развивать наши отношения с Турцией, партнерские отношения», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Украинские официальные лица регулярно заявляют о необходимости «вернуть» Крым, а ВСУ атакуют инфраструктурные объекты на полуострове.