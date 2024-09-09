Экс-министры в Думе и победы действующих губернаторов. Первые итоги выборов

В России завершилась избирательная кампания на выборах разного уровня, сообщает ТАСС.

Она прошла без нарушений. Жители 83 российских регионов в единый день голосования отдали свои голоса на выборах глав своих субъектов, депутатов законодательных и муниципальных органов власти, а также трех депутатов Госдумы. Продолжается подсчет голосов. Однако обнародованные первые данные свидетельствуют, что убедительные результаты на выборах всех уровней показала партия «Единая Россия», а все действующие губернаторы, шедшие на новый срок, и кандидаты, назначенные президентом России врио руководителей регионов, получили на прямых выборах поддержку избирателей. На довыборах в Госдуму, по предварительным данным, проходят три бывших члена правительства.

Депутаты Народного собрания Ингушетии переизбрали на пост главы республики путем тайного голосования Махмуда-Али Калиматова. Инаугурация вновь избранного главы республики прошла в городе Магасе. В Ханты-Мансийском автономном округе депутаты на заседании Думы избрали временно исполняющего обязанности главы Югры Руслана Кухарука губернатором региона. Он принес присягу на церемонии инаугурации.

Действующие губернаторы и назначенные врио глав регионов в целом лидируют на выборах. Более 80% голосов по результатам обработки части протоколов набирают Алексей Текслер в Челябинской области, Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Александр Осипов в Забайкальском крае, Вадим Шумков в Курганской области, Андрей Чибис в Мурманской области.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк набирал на выборах в регионе 78,39% голосов по итогам обработки 99,81% протоколов. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сохраняет лидерство на выборах главы региона с 81,04% голосов по итогам обработки 91,96% протоколов. Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак набирал 75,11% голосов по итогам обработки 76,79% протоколов. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов набирает 65,85% голосов по итогам обработки первых 40,1% протоколов. Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, выдвинутый «Единой Россией», получает на выборах в регионе 80,98% голосов по итогам обработки 71,54% протоколов.

Экс-министр спорта Олег Матыцин по итогам обработки 0,41% протоколов набирает 90,72% голосов на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 78 (Брянская область - Унечский). Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам обработки 100% протоколов набирает 75,73% голосов на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 152 (Ростовская область - Южный). Экс-министр энергетики России Николай Шульгинов, поддержанный «Единой Россией» и КПРФ, побеждает на выборах депутата Госдумы по одномандатному округу № 35 в Хакасии. Он набирает 56% голосов после обработки 34% протоколов. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с 78,22% голосов избирателей после обработки 50,09% протоколов.

Большинство мандатов в Мосгордуме восьмого созыва по итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на mos.ru и через терминалы получают кандидаты от «Единой России». По данным Мосгоризбиркома, единороссы получают 38 мандатов, у КПРФ - 3 мандата, у самовыдвиженцев - 2 мандата, у «Новых людей» и СРЗП - по 1 мандату.

В связи с массированной атакой ВСУ на Курскую область в начале августа и введением на территории региона режима ЧС Центризбирком принял постановление, позволяющее приграничным избиркомам провести в период с 28 августа по 5 сентября досрочное голосование на выборах разного уровня. Такой возможностью воспользовались три субъекта - Курская и Брянская области, а также Севастополь. Центр общественного наблюдения получил более 7 тысяч сообщений о ходе выборов в Курской области, нарушений обнаружено не было.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, подводя итоги выборов, заявил, что сознательность жителей Курской области, пришедших на выборы в подвергающемся вооруженному нападению украинских сил регионе, можно назвать одним из залогов будущей победы России в специальной военной операции.

Как заявил заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Дмитрий Дацко, выборы в ЕДГ прошли без серьезных нарушений.