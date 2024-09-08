Шумков лидирует на выборах главы Курганской области

Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 84,72% голосов избирателей после обработки 8,16% протоколов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК России.

Отмечается, что второе место занимает Ольга Дружинина с 6,57% голосов, третье — Виктор Зырянов с 4,23% голосов.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Сахалинской области, предварительно, побеждают действующие главы регионов.