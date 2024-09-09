"Единая Россия" побеждает в Севастополе с 71,61% голосов

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя после обработки 100% протоколов - по единому городскому округу она набирает 71,61% голосов. Это следует из данных онлайн-табло ЦИК.

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В этот раз по единому городскому округу зарегистрированы шесть списков кандидатов от региональных подразделений партий. Согласно данным ЦИК, после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 71,61%, "Новые люди" - 6,98%, ЛДПР - 6,87%, КПРФ - 5,79%, "Коммунисты России" - 3,46%, "Справедливая Россия - За правду" - 4,13%.