Лавров ответил на просьбу главы МИД Индонезии подарить брошь, как у Захаровой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подарил индонезийской коллеге Ретно Марсуди не одну, а сразу две броши, похожие на ту, которую Мария Захарова носила во время визита в Индонезию в июле. Об этом сама Захарова рассказала в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Брошь, которую Захарова носила во время визита в Индонезию, мерцающей сердцевиной крепила к белоснежной рубашке дипломата лепестки черного цветка из атласа. Марсуди перед переговорами с Лавровым призналась, что ей нравится такая брошь, и попросила прислать ей копию. Лавров по русскому обычаю предложил тут же передать индонезийскому министру понравившуюся вещь, но та оказалась пришита к одежде Захаровой. Тогда российский министр нашел выход и пообещал прислать красивый подарок из Москвы.

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"Да, передали. Их было две. Я не знаю, секрет это или не секрет, но, по-моему, мы даже комментировали: передали две броши. И одну из них мы наблюдали дважды в ходе официальных мероприятий, в которых участвовала глава МИД Индонезии. И это очень приятно. Я вас могу заверить, что это удивительно, приятно, и это такой, мне кажется, хороший дружеский жест", - рассказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

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