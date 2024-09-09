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Как Россия сотрудничает с исламским миром

Сегодня во взаимодействии России со странами исламского мира востребованы нестандартные решения и амбициозные проекты в политике и экономике, религиозной сфере и в культуре и образовании. А духовные лидеры мусульман из стран БРИКС намерены укреплять горизонтальные связи в культурно-гуманитарной сфере. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам доктор политических наук Фарит Мухаметшин, который также является заместителем председателя Группы стратегического видения (ГСВ) «Россия — исламский мир».

Как Россия сотрудничает с исламским миром
© РИА Новости

- Фарит Мубаракшевич, на каких направлениях деятельности Россия и исламские страны имеют совпадающие взгляды, находят сближение своих позиций?

- Они отражены в вопросах, которые являются приоритетными в деятельности ГСВ «Россия — исламский мир» — одной из главных международных общественных площадок нашего межцивилизационного диалога со странами исламского мира. Это сохранение многоконфессиональности, многокультурности и самобытности в обществе, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, углубление гуманитарного сотрудничества, развитие молодежных связей и обменов, улучшение информационных коммуникаций.

Особенно востребованы нестандартные инициативы и решения, амбициозные проекты в политическом сотрудничестве, в экономике, религиозной сфере, в культуре и образовании. Важным для нас здесь является партнерство с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и содействие наращиванию межпарламентской дипломатии как по линии Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества, так и с отдельными парламентами мусульманских государств, включая работу групп дружбы. В частности, расширяем совместные мероприятия в медиасфере, среди них — проведение международного форума мусульманских журналистов и блогеров.

- Вы упомянули о Группе стратегического видения «Россия — исламский мир» — как она создавалась?

- В начале 2000-х годов у руководства России усиливалось разочарование во взаимоотношениях с Западом и наблюдалось ухудшение международной обстановки. Начавшийся процесс слома однополярного западноцентричного миропорядка вызывал агрессивную реакцию со стороны США и их союзников. В то время как Россия продолжила отстаивать свои жизненные интересы в условиях беспрецедентной изоляционной кампании со стороны коллективного Запада, в «цивилизованной» Европе ширились проявления воинствующей русофобии и исламофобии, продолжались притеснения за рубежом Русской православной церкви.

В январе 2000 года Владимиром Путиным утверждается новая концепция внешней политики России, в которой основная ставка была сделана на многополярную систему международных отношений. Появляются предпосылки для сближения с исламским миром. Наш президент тогда заявил, что «Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией Исламской конференции (затем — Организация исламского сотрудничества)». Он также отметил тогда, что наши позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня весьма близки. Так, Президент России обозначил вектор отношений нашей страны с государствами Востока. А выступление Владимира Путина 16 октября 2003 года на Х встрече глав государств и правительств Организации Исламская конференция (ОИК) в Малайзии стало заявкой России на присоединение к ее деятельности — дальнейшая системная работа МИД России, в рамках которого было образовано специальное подразделение по развитию отношений с исламским миром, где активную роль стали играть представители Татарстана, привела к тому, что в июне 2005 года было принято решение о присоединении России в качестве наблюдателя к ОИК. Это решение и стало точкой отсчета для создания ГСВ «Россия — исламский мир».

Первыми сопредседателями Группы являлись известные в стране и за рубежом государственные и общественно-политические деятели — дипломат, востоковед Евгений Примаков и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В настоящее время председателем ГСВ «Россия — исламский мир» является раис (глава) Республики Татарстан Рустам Минниханов.

- На каких общественно-политических проблемах была сконцентрирована деятельность Группы в последние годы?

- Деятельность Группы достаточно многогранна, в течение года нами проводятся десятки мероприятий на разные актуальные темы, выработанные совместно с нашими партнерами как в стране, так и за рубежом. Среди них выделю выездное заседание Группы в Саудовской Аравии в ноябре 2021 года, в котором приняли участие более 200 видных общественно-политических деятелей, парламентариев, дипломатов, представителей духовенства, культуры, науки и образования, руководители видных международных мусульманских организаций из 33 стран мира. Ориентиром для нашей работы тогда стали концептуальные положения, изложенные в приветственных посланиях Президента России и короля Саудовской Аравии — это развитие дружественных связей России с мусульманскими странами как на основе двусторонних отношений, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества (ОИС), а также объединение совместных усилий перед новыми вызовами, в условии которых России и исламские страны должны быть «в одной лодке», что успешно таким вызовам противостоять. Отмечу, что участники заседания в своих выступлениях назвали Россию «естественным союзником» арабских и исламских государств, авторитет которой как великой державы значительно вырос за последние годы. Это заседание Группы ознаменовало выход Группы на новый уровень в своей деятельности.

А в 2022 году произошло событие, имевшее широкий резонанс в исламском мире, — это празднование в России 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. На приуроченное к этому событию заседание Группы и торжества в Татарстане приехали гости из большинства стран — членов ОИС: политики, религиозные и общественные деятели, представители научных и творческих кругов, СМИ. Тогда Казань была провозглашена Молодежной столицей ОИС и стала местом проведения Глобального молодежного саммита, а также других значимых мероприятий.

Главным событием 2023 года стало заседание Группы на тему «Россия — исламский мир: традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества» с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В фокусе внимания широкого круга участников были вопросы совместной защиты и упрочения духовно-нравственных ценностей, сохранения исторического, культурного и цивилизационного наследия народов России и мусульманских стран, расширения сотрудничества российских мусульман с мусульманскими сообществами государств — членов ОИС на основе сближения позиций.

 - Можете назвать примеры взаимодействия Группы с российскими организациями, с мусульманскими сообществами исламского мира?

- Наша Группа принимает непосредственное участие в зарубежных мероприятиях наших партнеров, а также поддерживает организацию различных форумов и круглых столов в России. Это десятки конференций, конкурсов и выставок. Одно из таких значимых мероприятий прошло в июле 2024 года в Казани, где состоялась V Международная научно-богословская конференция «Духовной Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии», организованная Духовным управлением мусульман России при поддержке ГСВ «Россия — исламский мир». Ее главной особенностью стало то, что в конференции приняли участие представители мусульманских объединений всех стран БРИКС, за исключением Саудовской Аравии. В преддверии встречи глав государств БРИКС в Казани в октябре 2024 года конференция позволила «сверить часы» по актуальной религиозной повестке Большой Евразии — пространства, которое пронизано общим наследием и содействует духовно-культурной интеграции дружественных стран, актуализации межрелигиозного и межнационального диалога, противодействию распространения радикальной идеологии. Отмечу, что по итогам конференции была принята резолюция духовных лидеров мусульманских стран БРИКС, направленная на укрепление горизонтальных связей в культурно-гуманитарной сфере во благо общих для государств-членов и их народов интересов.

Хочу подчеркнуть, что за последние годы Группа «Россия — исламский мир» стала «несущей конструкцией» в отношениях России с государствами ОИС в гуманитарной, религиозной и политической сферах. Это действительно уникальная площадка межрелигиозного христиано-исламского диалога глобального уровня, прямого взаимодействия Русской православной Церкви с исламским миром, а также инструмент укрепления взаимовыгодных партнерских отношении России с мусульманскими странами. Ярким примером здесь стало проведение в Казани в этом году международной конференции, в которой приняли участие политики, ученые, общественные деятели и религиозные лидеры из 45 стран исламского мира, а также 38 дипломатических представительств, состоялся обстоятельный разговор о подходах к формированию справедливого многополярного и безопасного мироустройства. Там прозвучал важный тезис, что во всей палитре мировых культур и цивилизаций есть две, для которых идея справедливости всегда оставалась центральной, — российская и исламская. И более чем тысячелетний опыт существования этих цивилизаций научил их выстраивать такие системы общественных отношений, которые позволяли бы наилучшим образом сочетать между собой общественное и индивидуальное, находить компромиссы между интересами разнообразных общественных групп, отдельной личности и всего социума. Доказательством этого служит, как было подчеркнуто, само многообразие народов, религий, культур и языков, которые мы наблюдаем как в России, так и в исламском мире.

Подчеркну, что в своей деятельности руководство Группы опирается на постоянную поддержку со стороны руководства Совета Федерации и международного комитета палаты регионов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко регулярно направляла в адрес участников заседаний Группы приветственные послания, а делегации сенаторов всегда являлись активными участниками мероприятий Группы.

Политика
Фарит Мухаметшин
Евгений Примаков
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Рустам Минниханов
Владимир Путин
МИД России
Комитет Совета Федерации по международным делам
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