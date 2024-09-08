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В Югре выбрали губернатора

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) во время заседания избрали губернатора Югры. Им стал временно исполняющий обязанности главы региона Руслан Кухарука, передает ТАСС.

В Югре выбрали губернатора
© ТАСС

Помимо Кухарука, на пост претендовали руководитель парламентской фракции КПРФ Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Югранефтеразведка», глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Михаил Сердюк.

Кухарука выбрали почти единогласно — за него проголосовали 33 из 36 депутатов Югры.

Ранее сенатор от ХМАО — Югры Эдуард Исаков заявил о своем уходе из Совфеда. Он объяснил такое решение сменой руководства региона.

Политика
Эдуард Исаков
Алексей Савинцев
Михаил Сердюк
КПРФ
Справедливая Россия
Совет Федерации
Госдума