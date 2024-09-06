В России прокомментировали приглашение Путина в Бахрейн

Российские власти пока не рассматривали приглашение президенту Владимиру Путину посетить Королевство Бахрейн.

Об этом РИА Новости сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Приглашение устное получено по итогам визита короля [в Москву], но оно пока еще не рассматривается, так как недавно был визит короля Бахрейна», — объяснил Ушаков.

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа посетил Россию 22 мая по приглашению Путина. Переговоры состоялись на следующий день. Главы государств обсудили состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также подняли актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе конфликт Израиля и Палестины.

3 сентября стало известно, что монарх официально пригласил президента России Владимира Путина посетить Бахрейн.