Умер зампредседателя партии «Яблоко»

Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко скончался на 66-ом году жизни. Об этом говорится в некрологе, опубликованном в Telegram-канале партии.

«Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко», - сообщили в пресс-службе партии.

Иваненко был депутатом Госдумы первых трех созывов, автором и соавтором более 80 законопроектов, участвовал в разработке экономических программ.

В партии пообещали дополнительно сообщить о дате и месте прощания с Иваненко.

Ранее на 93 году жизни умер один из авторов российской Конституции, член партии «Яблоко» Виктор Шейнис. В 1994-1999 годы Шейнис был депутатом Госдумы, членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. С 2008 года являлся членом Федерального политического комитета партии «Яблоко».