Путин рассказал необычный факт о маленьких членах своей семьи

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что «маленькие члены» его семьи говорят на китайском языке. По словам главы государства, делают они это свободно. Однако российский лидер не уточнил, о ком именно идет речь. Такими подробностями о семье он поделился во время визита в школу имени Героев Отечества в Кызыле, который транслировал Кремль.

Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке. Говорят свободно, — отметил Путин.

Российский лидер объяснил, что в стране сегодня растет интерес к китайскому языку. Он объяснил такую тенденцию появлением множества контактов между Москвой и Пекином, а также развитием бизнеса и партнерства между двумя государствами.

Путину во время визита в кызыльскую школу рассказали, чем занимаются девочки на уроках кулинарии, после чего политик отметил красивую школьную форму учениц. Президент назвал ее «красивым костюмчиком».

Путин рассказал, сколько часов спит в сутки

Путин в разговоре со школьниками заявил, что с него не нужно брать пример в плане организации рабочего дня. По словам главы государства, перед визитом в школу он поспал всего лишь четыре часа. Учеников же президент призвал спать как минимум по восемь часов. Он также подчеркнул, что каждый человек должен критично относиться к своим действиям и делать выводы.