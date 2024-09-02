Путин прибыл в Тыву

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Республики Тыва Кызыл. Об этом сообщает ТАСС.

© РИА Новости

Планируется, что глава государства осмотрит школу № 20 им. Героев Отечества, открывающуюся в понедельник, 2 сентября. Там он проведет открытый урок «Разговор о важном». Также российский лидер проведет совещание по развитию республики и встретится с главой региона Владиславом Ховалыгом.

Путин назвал один из главных факторов роста российской экономики

Кроме того, Путин собирается побывать в Кызыльском президентском кадетском училище и в буддистском монастыре «Тубтен Шедруб Линг».

Президент посещает Тыву впервые за 10 лет.

До этого телеканал «Россия 1» сообщил, что Путин на этой неделе посетит Монголию и совершит ряд региональных поездок.

По информации журналистов, после официального визита в Монголию президент прилетит на Дальний Восток, где примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет совещание по развитию региона.

Ранее МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда.