Песков объяснил причину ареста генерала МО РФ Попова

Расследование уголовных дел в отношении бывших сотрудников Минобороны России, в том числе арестованного генерала Павла Попова, являются регулярной работой сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная, постоянная работа правоохранительных органов, — передала слова Пескова газета «Коммерсант».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что по завершению расследования будет суд. Он добавил, что только суд может признать вину каждого конкретного человека в определенном деле.

Арестованный генерал Попов отказался признавать вину в мошенничестве

Генерал Павел Попов был задержан 29 августа. Он обвиняется в мошеннических действиях со средствами, которые выделялись на обслуживания парка «Патриот». Суд арестовал силовика до 29 октября. Сам подозреваемый вину не признает.