Медведев обратился к мигрантам

У миграционной проблемы России нет простого решения, страна должна иметь трудовые ресурсы, но те, кто приезжают, должны жить по российским правилам. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает ТАСС.

"С другой стороны, все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Они должны чувствовать себя частью страны. Если они приехали к нам, то они должны понимать нашу историю, они должны владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они не должны навязывать нам никакие порядки", - сказал он.

24 августа сообщалось, что Госдума рассмотрит инициативу о выдворении из РФ всех мигрантов с судимостью. 20 августа директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян сказал, что Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы. Он подчеркнул, что РФ открыта для граждан других стран, которые строго соблюдают принятые (в России. — "Газета.Ru") законы и правила, уважают местные традиции и культуру.

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Агасандян отметил, что сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России является приоритетом, ведь страна занимает первое место в содружестве по численности привлекаемых трудовых мигрантов.