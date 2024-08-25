Посол РФ в Чили высказался по поводу дискриминации россиян

Российские дипломаты не фиксируют в Чили случаи дискриминации российских граждан по национальному признаку. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в республике Владимир Белинский.

"Важно подчеркнуть, что не фиксируем случаев дискриминации российских граждан по национальному, религиозному и иному признаку", - отметил посол.

Дипломат обратил внимание, что Чили остается для российских туристов традиционно одной из самых безопасных стран Латинской Америки. При этом он порекомендовал гражданам РФ при поездках придерживаться базовых правил безопасности, "как и в любой другой стране мира".

"Избегать посещения неблагополучных районов, следить за личными вещами, не носить дорогие украшения и прочее", - пояснил Белинский.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.