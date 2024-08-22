Видео с Путиным и Кораном завирусилось в соцсетях

Видео с президентом России Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, завирусилось в соцсетях, в том числе X и YouTube.

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Кроме того, его показали ведущие телеканалы и издания Туниса, Турции, Египта, Сирии и ОАЭ.

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В турецком сегменте X видео находится на вкладке «Популярное» и активно публикуется на других ресурсах. На видеохостинге Youtube пользователи из Турции положительно реагируют на поступок российского лидера.