Видео с Путиным и Кораном завирусилось в соцсетях
Видео с президентом России Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, завирусилось в соцсетях, в том числе X и YouTube.
Кроме того, его показали ведущие телеканалы и издания Туниса, Турции, Египта, Сирии и ОАЭ.
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В турецком сегменте X видео находится на вкладке «Популярное» и активно публикуется на других ресурсах. На видеохостинге Youtube пользователи из Турции положительно реагируют на поступок российского лидера.