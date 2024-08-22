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Путин: Большая африканская экспедиция оценит состояние водных ресурсов

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Большой африканской экспедиции Росрыболовства. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин направил приветствие участникам Большой африканской экспедиции
© РИА Новости / Александр Казаков

Путин подчеркнул, что отношения России и стран Африки находятся на подъеме, о чем свидетельствуют итоги второго саммита Россия — Африка, прошедшего в прошлом году в Санкт-Петербурге. А одной из сфер экономического сотрудничества с государствами региона является рыболовство.

По его словам, перед экспедицией стоят задачи по оценке состояния запасов водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки.

Большая африканская экспедиция Росрыболовства стартовала 21 августа. Для участия в ней из Калининграда вышли суда «Атлантида» и «Атлантниро» с квалифицированными специалистами и учеными на борту. Они будут вести исследования в исключительных экономических зонах Марокко, Мавритании, Нигерии, Камеруна. Экспедиция продлится до начала 2026 года.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на допуск своих рыбаков в воды стран Африки.

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