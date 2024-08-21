Адам Кадыров пострелял перед Путиным

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продемонстрировал навыки стрельбы перед президентом России Владимиром Путиным в ходе визита главы государства в республику. Видео опубликовал в своем Госдумы Адам Делимханов.

Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе и побывал на учебных площадках и тренировочных полигонах.

«Здесь же он встретился с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами. Владимир Владимирович пообщался с защитниками Отечества и сердечно поблагодарил их за решение встать на защиту Родины», — написал Делимханов.

На видео, опубликованном Делимхановым, Адам Кадыров стреляем по мишеням на учебной площадке. За ним наблюдают глава региона, президент России и другие представители делегации, прибывшие в Чечню с визитом.

Ранее сообщалось, что сын Кадырова выложил фотографию с Путиным. На фото Адам Кадыров и глава государства позируют у трапа самолета. 16-летнему сыну главы Чечни доверили стать куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина.