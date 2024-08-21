Путин пощекотал младенца

Президент России Владимир Путин посетил Детский клинический центр имени Рошаля, где пообщался с маленькими пациентами. Видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

В частности, внимание российского лидера привлекла белокурая девочка Зоя. Президент подошел к ней и осторожно пощекотал по животу.

В ответ девочка улыбнулась президенту и помахала ручкой. После этого Путин с улыбкой сам помахал присутствующим рукой и отправился вглубь территории центра.

Глава государства по итогам визита в центр заметил, что в больнице удобно обустроены палаты. Президент добавил, что центр будет полезен не только для жителей Московской области, но и в целом для граждан страны.