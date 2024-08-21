В МИД РФ прокомментировали установку памятной доски Дудаеву на Украине

Вслед за открытием памятной доски лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву в Ивано-Франковске в других украинских городах могут появиться скверы, носящие имена других террористов и террористических организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Газета.Ru

«Есть на Украине доска в честь Джохара Дудаева, чего ждать после этого? Какого-нибудь сквера в украинском городе имени запрещенной ИГИЛ? Или кафе «Аль-Каиды» не менее запрещенной (запрещенные в РФ организации) или тупик Бен Ладена? Какая следующая степень погружения уже под дно?» — заявила дипломат. Она добавила, что Владимир Зеленский, в попытках найти известных людей, которые ненавидели Россию, начал восхвалять бандитов и кровавых убийц. Lenta.ru

Ранее Захарова предупредила о риске канонизации Cтепана Бандеры на Украине. Деловая газета «Взгляд»