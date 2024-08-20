Кадыров анонсировал насыщенную программу для Путина в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в ходе поездки президента России Владимира Путина в республику глава государства посетит несколько объектов, программа будет насыщенной, пишет РИА «Новости».

Путин во вторник вечером, 20 августа, прибыл в Чечню. В аэропорту президента встретил глава республики.

«Владимир Владимирович, несмотря на тяжёлый рабочий день, полон сил и готов посетить несколько объектов в Чеченской Республике», — отметил Кадыров.

Ранее сообщалось, что Путин ознакомился с планами развития Грозного и заявил, что вся Россия будет гордиться тем, что происходит в республике.

Российский лидер отметил, что с удивлением наблюдает, с каким темпом развивается Чечня. Он уточнил, что там очень много сделано за последнее время благодаря самим жителям региона.