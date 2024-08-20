Путин побывал на могиле Ахмата Кадырова

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил место захоронения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Путина встретили председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров и Магомед Кадыров.

Глава государства выразил глубокое уважение к памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и подчеркнул его значительный вклад в развитие мирной и стабильной республики.

20 августа Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана. В поездке Путина сопровождал глава Северной Осетии Сергей Меняйло и полпред президента в СКФО Юрий Чайка. После посещения мемориала Путин провел встречу с матерями жертв теракта в Беслане.

Путин поручил прокуратуре и следователям помочь матерям Беслана.