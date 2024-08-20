Путин вышел к россиянам

Президент России Владимир Путин после встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло вышел к жителям Владикавказа. Об этом сообщает ТАСС.

По их данным, россияне ждали главу государства у здания местной администрации несколько часов. Кто-то попытался пожать руку президенту, еще один человек попросил с ним сфотографироваться.

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Некоторое время Путин побеседовал с людьми, а после этого уехал из центра города.

Во время поездки в Северную Осетию глава государства заявил, что Россия сейчас борется с неонацистами, творящими преступления в Курской области, Донбассе и Новороссии. Он выразил уверенность в победе над ними, так же как Россия добилась своей цели в борьбе с террористами.