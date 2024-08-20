Президент России Владимир Путин приехал в Беслан.

Как сообщает ТАСС, глава государства планирует посетить мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году при теракте в школе №1.

Затем он отправится в учебное учреждение, где боевики 20 лет назад несколько дней удерживали более 1,2 тыс. заложников.

Ранее управление «А» Центра специального назначения ФСБ (группа спецназа «Альфа») отметило своё 50-летие. В мире оно известно как одно из самых высококвалифицированных, опытных и эффективных подразделений антитеррора.

Бойцы группы участвовали в переговорах с оппозицией во время штурма Белого дома в 1993 году, в освобождении заложников в Беслане и многих других операциях. Подробнее — в видео RT.