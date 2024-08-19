Венесуэла и Никарагуа помогут Южной Осетии в Латинской Америке

Венесуэла и Никарагуа будут содействовать Южной Осетии в выстраивании связей в латиноамериканском регионе. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил президент республики Алан Гаглоев.

Он отметил, что Венесуэла и Никарагуа, которые признали независимость Южной Осетии и установили с ней дипломатические отношения, готовы содействовать в выстраивании связей с другими государствами Латинской Америки.

Это, подчеркнул Гаглоев, дает определенные перспективы признания республики в регионе. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что территории Абхазии и Южной Осетии вернутся в состав страны в будущем мирным путем. С таким заявлением он выступил по случаю очередной годовщины грузино-российского конфликта.