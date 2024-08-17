Путин назначил Цивилеву заместителем министра обороны России

Председатель Фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Анна Цивилева стала статс-секретарем — заместителем министра обороны России. Указ о ее назначении 17 августа подписал Президент страны Владимир Путин.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Одновременно Цивилева освобождается от занимаемой должности замглавы Минобороны. Указ вступает в силу со дня подписания — с субботы.

Анна Цивилева родилась 9 мая 1972 года в городе Иваново. В 2018-м возглавила Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, через год вошла в профильный Совет при Правительстве страны. С апреля минувшего года руководит Фондом «Защитники Отечества», с середины июня 2024-го замещала министра обороны РФ, отвечая за социальное и жилищное обслуживание военных.