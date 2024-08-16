Лондон и Вашингтон, столкнувшись с внутренними проблемами, стремятся сильнее разжигать конфликты и сеять хаос за рубежом, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление помощника президента России Николая Патрушева.

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Он привел в качестве примера ряд эпизодов, связанных с разжиганием Западом массовых протестов в ряде суверенных государств с целью смены там власти. Так, западные страны пытались устроить «цветную» революцию в Сербии и сменить законное правительство страны на политиков, послушных США. Не уменьшается уровень вмешательства Вашингтона в суверенные дела Венесуэлы, указал также Патрушев.

Патрушев: атака на Курскую область была спланирована при участии Запада

Кроме того, бывший глава правительства Бангладеш Шейх Хасина считает именно США причастными к ее отставке и разгулу преступности в ее стране. Причиной мог стать отказ Вашингтону предоставить бангладешский остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу.

Помощник российского президента отметил, что США и Англия стремятся перенести хаос за пределы своих границ, все сильнее разжигать военные, межнациональные и межконфессиональные конфликты за рубежом.