МИД РФ прокомментировал планы Турции создать военные базы на Кипре

Глава четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Россия выступает против милитаризации Восточного Средиземноморья Турцией. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул Пилипсон, если Турция построит военную базу на Северном Кипре, это приведет к росту «конфликтного потенциала» в регионе. Дипломат отметил, что в РФ выступают за «всеобъемлющее, жизнеспособное и справедливое» решение кипрской проблемы на основании резолюций Совета безопасности ООН.

С 1974 года Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами. Летом 2024-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил создание базы ВМС Турции на Северном Кипре. По его словам, такая база появится, «если это потребуется».

Эрдоган призвал все стороны воздерживаться от шагов, которые способствуют напряженности на Кипре. Также он рекомендовал Кипру и Греции избегать военного сотрудничества с Израилем на фоне войны в Газе.