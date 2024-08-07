Нарышкин рассказал, сколько Москва ждала обмена заключенными с НАТО

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва ждала обмена заключёнными между Россией и странами НАТО год и семь месяцев. Об этом информирует РИА Новости.

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

По словам главы ведомства, для СВР обмен стал знаковым событием.

В Турции прошел крупнейший обмен заключенными

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американских тюрьмах остаются ещё десятки россиян, Москва продолжит работать над их освобождением.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT Arabic заявил о продолжении обсуждения обмена заключёнными между Москвой и Вашингтоном.