Сенатор Джабаров: Действия Израиля могут стать триггером для других стран

Чем глубже США будут вникать в конфликт на Ближнем Востоке, тем больше шансов, что он станет глобальным. Такой прогноз дал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Ранее израильская телекомпания Kan со ссылкой на свои источники сообщила, что представители многонациональной коалиции во главе с США, которая готовится оказать Израилю помощь в отражении ожидаемой иранской атаки, заранее предупредили партнеров не отвечать слишком жестко на такое нападение.

"Израиль, если на кону будет вопрос о существовании государства, может применить ядерное оружие против своих противников на Ближнем Востоке. То, чего боялось человечество последние 50 лет, может произойти там. Но это опасная вещь, там настолько все рядом, близко и тесно, что применение такого оружия заденет многие близлежащие страны, и последствия будут непредсказуемы. Кроме того, действия Израиля могут стать триггером для других стран", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.



По его мнению, необходимо попытаться остановить начало нового конфликта. Так, если в Вашингтоне не поддержат своего союзника на Ближнем Востоке, то своих ресурсов у Израиля при обострении надолго не хватит.

"Израиль, конечно, надеется, что его не бросят. Но это опасно: чем больше и глубже США будут вникать в этот конфликт, тем больше шансов, что он станет глобальным, мировым", - заключил сенатор.



В апреле массированная атака беспилотников и ракет со стороны Ирана была сорвана коалицией, в которую вошли Израиль, США, Великобритания, Франция, Катар, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.