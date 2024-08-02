Главной проблемой Украины стало русское большинство среди граждан, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий подчеркнул, что политику государства сложно понять, пока украинцев считают отдельным народом, а украинский диалект является отдельным языком.

Политику Украины трудно понять, пока украинцев считают отдельным народом, украинский диалект — отдельным языком и так далее. Главная проблема Украины в том, что почти все ее жители — русские, такие же русские, как смоляки, куряне или архангелогородцы, — пояснил Вассерман.



По словам депутата, создание отдельного государство было чисто политическим, почти никак не подкрепленным этнически делом. Парламентарий отметил, что часть русских, прибывших несколько веков назад под польской оккупацией, действительно приобрела некоторые особенности, но их недостаточно для самостоятельности Украины в целом.

Вассерман уверен, что политика украинского государства нацелена на максимальное дистанцирование от России. По его мнению, в связи с этим уничтожается доступ ко всему русскоязычному.

Это вынужденная мера, именно поэтому любая попытка воплотить в жизнь старую польскую фальшивку «Украина — не Россия» рано или поздно оборачивается террором против русского большинства граждан Украины. На Украине принято говорить о принудительной русификации, но на самом деле история Украины — это история принудительной украинизации — искусственного увеличения отличий украинцев от остальных русских, — заключил парламентарий.



Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что русская и украинская культуры имеют под собой единую основу. Так она прокомментировала интервью бывшего президента Украины Виктора Ющенко, во время которого он заявил, что украинская земля настолько гениальна, что была основой великой русской культуры.