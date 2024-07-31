Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы

Под звуки гимна завершилась весенняя сессия Госдумы, которая стала рекордно длинной и крайне насыщенной. Ее итоги подвел председатель ГД Вячеслав Володин, который назвал главные решения депутатов.

Перед пленарным заседанием состоялся разговор спикера с президентом России Владимиром Путиным. Так что в начале своего выступления Володин передал слова благодарности главы государства за работу и важные решения, принятые для страны.

Важной вехой стало формирование кабмина - Госдума исполнила эту свою новую функцию впервые за историю современной России.

"Теперь Госдума вместе с правительством несут ответственность за эффективность решения задач в интересах нашей страны и граждан", - подчеркнул Володин.



В эту сессию был принят 331 закон, из них 215 - законы прямого действия

Что касается законотворчества, то в эту сессию был принят 331 закон. Но главное не количество, а качество: из поддержанных документов 215 - прямого действия, 92 - социально значимые. Большой блок принятых законов, по словам Володина, был посвящен поддержке тех, кто в этом особенно нуждается: семей с детьми, участников СВО, пенсионеров. Так, был принят закон о повышении военных пенсий, а участники спецоперации были освобождены от уплаты процентов за период кредитных каникул. Кроме того, жены погибших ветеранов боевых действий получили дополнительные трудовые гарантии.

Володин также напомнил, что было принято решение об одновременном получении двух пенсий детьми-инвалидами и инвалидами с детства, родители которых погибли в ходе спецоперации, расширены льготы для членов семей героев Советского Союза, героев РФ и полных кавалеров ордена Славы.

По инициативе Владимира Путина было принято решение, которое долго ждали все.

Благодаря этому решению, с 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать. Важно, что выплаты будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года (именно в данном году повышение было приостановлено).

Среди других социально значимых решений, принятых депутатами в эту сессию, спикер ГД назвал запрет треш-стримов и введения серьезных штрафов за его нарушение, табу на продажу энергетиков детям. Еще один запрет касается работы "наливаек" - алкоточек, которые мешали жителям многоквартирных домов (решения об их закрытии примут регионы).

"Граждане обращались по всем этим темам, вопросам, просили защитить здоровье наших детей, оградить их от пагубных привычек", - сообщил Володин.



Другим важным вопросом, рассмотренным в весеннюю сессию, стало совершенствование налогового законодательства. "Итогом стало введение прогрессивной шкалы налогообложения, - напомнил спикер. - При этом ставка НДФЛ не изменится для подавляющего большинства граждан. Это вопрос справедливости, и мы его реализовали". Он назвал главный принцип налоговых перемен: "Кому больше дано, с того и больше спрос". В результате изменений для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год ставка налога останется на уровне 13%, а при доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн - 18%, свыше 50 млн руб. в год - 22%.

Володин обратил внимание на то, что при этом повышение подоходного налога не затронет доходы участников СВО и дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

"Поступившие в бюджет дополнительные средства пойдут на финансирование новых национальных проектов, выполнения поручений президента, а это значит, цели развития нашей страны будут достигнуты", - заметил председатель ГД.



Кроме того, добавил он, вырастут вложения в инфраструктуру, строительство жилья, дорог, наукоемких отраслей и сферу высоких технологий.

Также важно, что в том же "пакете" налоговых изменений был принят закон, который установил ежегодную семейную выплату гражданам, имеющим двоих и более детей. Средства в размере 7% от уплаченного НДФЛ получат около 4 млн семей, где воспитываются более 10 млн детей, напомнил Володин.

Важной вехой стало формирование кабмина - Госдума исполнила эту свою новую функцию впервые

Депутаты в эту сессию вплотную занялись и темой миграции - приняты законы о режиме высылки нелегалов (нарушителям до выдворения или легализации запретят брать кредиты, делать крупные покупки, управлять авто, вступать в брак и т.п.), об обязательной постановке приезжих на воинский учет при получении гражданства РФ. На рассмотрении Госдумы остается 22 законопроекта, касающихся миграционной политики, заявил Володин. Документы направлены на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, вопросов, связанных с рассмотрением гражданства.

"Работа будет продолжена", - заверил спикер.



С этой целью в Госдуме создали специальную комиссию по вопросам миграционной политики.

Официальное завершение сессии не означает наступления каникул для депутатов. По словам Володина, "у политиков отпусков не бывает". Планируется выезжать в регионы для решения актуальных вопросов (так, народные избранники обсудят организацию детского летнего отдыха и регулирование цен на авиабилеты). Следущая сессия Госдумы продлится с 3 сентября по 29 декабря 2024 года. Первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах, пленарные заседания начнутся с 16 сентября.