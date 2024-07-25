Лавров пошутил в Лаосе про контроль женщин над мужчинами

Глава МИД России Сергей Лавров и второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф пошутили про контроль женщин над мужчинами в Лаосе на мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Лавров обратил внимание на большое количество женщин в делегации Брунея. «Гендерный имбаланс!» – пошутил министр.

«В Брунее нужно больше одной женщины, чтобы контролировать мужчину», – ответил глава МИД Брунея, передает ТАСС.



Также Лавров и Юсоф с юмором отметили, что уже виделись перед встречей. «Снова здравствуйте», – сказали они друг другу перед началом.

Лавров находится с визитом во Вьентьяне с 25 по 27 июля, он примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия – АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).