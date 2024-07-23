Путину подарили меч из Сирии

Российскому президенту Владимиру Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений, пишет РИА Новости.

Подарок Путину передал сирийский посол в Москве Башар Джаафари. Аналогичные подарки получили замглавы МИД РФ Михаил Богданов и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Путин поздравил главу Сирийской Арабской Республики Башара Асада с 80-летием установления двусторонних дипломатических отношений и отметил, что они развиваются в русле мира. В поздравительной телеграмме российского лидера говорится, что за минувшие годы Москва и Дамаск накопили большой опыт двустороннего сотрудничества и достигнуты значительные успехи в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

Путин заверил Асада, что Россия продолжит поддерживать сирийское правительство в отстаивании своего суверенитета и целостности страны.