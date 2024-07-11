Путин допустил появление парламента БРИКС

Президент России Владимир Путин допустил, что в будущем будет создан парламент БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

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«Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», — заявил президент.



Путин подчеркнул, что переговоры между народными представителями стран БРИКС «в полной мере созвучны самой философии» и принципам объединения. Таковыми, по словам российского лидера, являются «учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях», а также уважение к суверенитету и самобытному развитию государств.

Ранее Путин заявил, что Запад применяет силу и шантаж для сохранения доминирования на международной арене.