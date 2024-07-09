Путин и Моди приехали на ВДНХ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.

Руководителей двух стран встречают первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Росатома Алексей Лихачев.

Глава российского государства и председатель индийского правительства осмотрят здесь инновационный павильон "Атом".

Павильон был построен при участии госкорпорации "Росатом" и открылся 4 ноября 2023 года. К 4 апреля уже этого года он стал одним из самых посещаемых.

Экспозиция павильона посвящена истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях