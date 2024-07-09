Путин и Моди вместе посетят ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди вместе посетят ВДНХ, где осмотрят павильон "Атом", после чего отправятся на переговоры в Кремль, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня продолжается официальный визит премьер-министра Индии Моди в Россию. Они с президентом Путиным начнут рабочий день вместе с посещения ВДНХ. Они осмотрят павильон атомной энергии "Атом", один из интереснейших павильонов в экспозиции ВДНХ. Потом они отправятся в Кремль", - анонсировал Песков.



В Кремле, продолжил пресс-секретарь, состоится беседа Путина и Моди, сначала в так называемом узком составе, хотя "состав будет достаточно широкий с обеих сторон".