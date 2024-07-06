Песков: повестка визита Моди в РФ будет богатая

Повестка визита премьер-министр Индии Нарендра Моди в Москву будет богатой, лидеры стран смогут пообщаться и в неформальной обстановке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

8-9 июля Моди посетит Россию с официальным визитом.