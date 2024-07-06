Песков: повестка визита Моди в РФ будет богатая
Повестка визита премьер-министр Индии Нарендра Моди в Москву будет богатой, лидеры стран смогут пообщаться и в неформальной обстановке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
8-9 июля Моди посетит Россию с официальным визитом.
"Очевидно, что повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная. Это будет официальный визит, и мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке", - сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.