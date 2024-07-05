«Не тронь - не пахнет»: Захарова о выборах в Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала подход ОБСЕ к нарушениям на британских выборах и обвинила организацию в «двойных стандартах». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Ранее в Великобритании прошли выборы в парламент, победу на которых впервые за 14 лет одержала Лейбористская партия. Премьер-консерватор Риши Сунак объявил об отставке, правительство возглавил лидер лейбористов Кир Стармер. Лейбористы получат как минимум 412 мест в парламенте (абсолютное большинство начинается с показателя в 326 мест), а тори - всего 121 место.

Захарова рассказала, что накануне Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ представило отчет об избирательном процессе в Британии. Эксперты пришли к выводу, что центральная избирательная комиссия страны зависит от исполнительной власти, возможны множественные голосования («карусели») и есть другие проблемы.

Однако ОБСЕ решила отправить на британские выборы всего несколько наблюдателей вместо полноценной миссии, отметила Захарова. По ее мнению, ОБСЕ «сознательно закрывает глаза» на несовершенство британской системы.

«Видимо, действуют по принципу «не тронь - не пахнет, своё как-никак», - заявила представитель МИД (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).



Она добавила, что этот подход заставляет вспомнить о «двойных стандартах»: в страны, политика которых не устраивает Запад, отправляют крупные миссии, а заявления о нарушениях звучат «буквально с порога». «Компактную» миссию ОБСЕ Захарова назвала «насмешкой над принципами прозрачности и справедливости».