В Госдуме высказались о визите Орбана в Москву

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Газета.Ru

«Теоретически все переговоры всегда способствуют мирному процессу, потому что любой конфликт всегда должен заканчиваться какими-то переговорами. И, если эти переговоры мирные, то обычно какой-то находится консенсус, который устраивает все стороны конфликта», — отметил Чепа. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что Орбан не предупредил ЕС о намерении посетить Москву. ТК «Звезда»